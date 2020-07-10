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    Полеты в Корею: на борт - только со справкой, число рейсов сокращено

    10 Июля 2020, 00:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Air Astana продолжает осуществлять рейсы в Южную Корею в период карантина, однако вынуждена сократить частоту полетов по распоряжению авиационных властей Южной Кореи, передает МИА «Казинформ».

    «Полеты из Алматы в Сеул будут осуществляться только один раз в неделю по понедельникам. Рейсы по пятницам KC909/KC910, начиная с 10 июля, будут отменены. Авиакомпания свяжется с пассажирами отмененных рейсов и предложит варианты перебронирования на ближайшие доступные даты», - отмечает Air Astana в Facebook.

    Также авиакомпания сообщила о том, что по требованию авиационных властей Кореи коммерческая загрузка на рейсе из Алматы в Сеул будет ограничена до 60%, а к перелету будут приниматься только пассажиры со справкой с отрицательным результатом ПЦР, выданной в течение 48 часов до вылета.

    Ранее Air Astana проинформировала о том, что въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен - по причине усиления карантина в Казахстане.

    Напомним, 29 июня т.г. Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. ограничительных мер на 14 дней. Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Туризм Здравоохранение Транспорт Корея Коронавирус в РК
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