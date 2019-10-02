Полет в космос первого казаха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 лет назад, 2 октября 1991 года в космос полетел первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. Этот день стал историческим для двух государств – Казахстана и Австрии, отправивших в космос своих соотечественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собкор Казинформа на комплексе «Байконур» Сара Нургалиева была очевидцем этого большого события. Об этом она рассказала в своей документальной повести «Знак равенства», посвященной Байконуру, роли Первого Президента Казахстана в создании космической отрасли страны, космическом пути летчика-космонавта Талгата Мусабаева.

Глава книги «Полет в космос первого казаха» передает атмосферу особого осеннего дня на Байконуре, который положил начало летописи казахстанского космоса.

… Старту международного экипажа космического корабля «Союз ТМ-13» с космодрома «Байконур» в составе россиянина Александра Волкова, первого австрийского космонавта Франца Фибека и первого казахского космонавта Токтара Аубакирова предшествовала большая подготовительная работа. Это был сложный пуск не только в эмоциональном плане - прорыв в космос Австрии и Казахстана, но и в техническом - впервые в составе экипажа был летавший командир и два новичка - космонавта-исследователя, вместо плановых трех членов: командир, бортинженер, космонавт - исследователь.

По сути это был советско-австрийский экипаж, Волков был 60-м по счету космонавтом СССР, Аубакиров - 72-м, и, как оказалось позже, последним советским космонавтом. Казахстан, сумевший договориться с руководством Советского Союза о внеочередном полете своего первого космонавта, тщательно готовился к этому важному событию. В течение 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев трижды приезжал на Байконур. В январе была достигнута договоренность о полете казахского космонавта, в апреле Казахстан организовал на Байконуре грандиозный праздник, посвященный 30-летию полета в космос Юрия Гагарина, и в октябре Президент прибыл на космодром уже проводить в космос первого казаха.

2 октября 1991 года Байконур с казахской щедростью и гостеприимством принимал многочисленных гостей. По приглашению Президента Казахстана на космодром прилетели руководители большинства союзных республик. Это, по всей видимости, был не только повод поздравить Казахстан с космическим прорывом, но и возможность обсудить ситуацию с распадающимся на глазах великим Советским Союзом. В выступлениях Нурсултана Назарбаева чувствовалась озабоченность будущим советского космодрома, который находился на территории Казахстана. В своем заявлении перед стартом космического корабля с первым казахским космонавтом на борту он призвал все бывшие союзные республики совместно поддержать Байконур, чтобы не потерять уникальный космический комплекс.

Мусабаев вместе со своими коллегами - дублерами - россиянином Александром Викторенко и австрийцем Клеменсом Лоталлером в этот момент тоже давал интервью для прессы, комментировал на телевидении и радио это историческое событие для Казахстана. Дублеры, которые до последней минуты были в полной боевой готовности к старту, волновались не меньше основного экипажа. По традиции они последними простились с экипажем, который уезжал на стартовый комплекс. Обняв Токтара, Талгат почувствовал, какая огромная ответственность лежит сейчас на плечах его соотечественника. Фактически с этим полетом Казахстан заявлял о себе как государство, ставшее обладателем космодрома «Байконур», ведь месяц назад, 31 августа 1991 года, Байконур, в условиях распада Союза, был объявлен собственностью Казахстана.

В соответствии с порядком подготовки и проведения полета, экипаж дублеров выполнил ставшие традиционными в среде космонавтов различные ритуалы, в том числе поднял «космические» сто грамм за основной экипаж и успешный старт.

Вокруг царила атмосфера казахского тоя, наблюдательный пункт стартового комплекса «Союз» превратился в настоящий казахский аул, повсюду стояли юрты, из динамиков лилась казахская мелодия, над стартовыми комплексами космодрома впервые в истории звучала домбра…

И вот наступило время старта. Взоры всех, кто был на площадке наблюдательного пункта, устремились на стоящую в нескольких километрах ракету. Гагаринский старт замер в ожидании, и вдруг так неожиданно прозвучала долгожданная команда: «Пуск!» Сначала плавно отошли фермы от корабля, затем ракета почти исчезла в клубах дыма, потом она вырвалась из плена гари, и под ней появилось яркое пламя, круглое, как само солнце. Белоснежный «Союз» неспешно поднялся, задержавшись буквально на секунду, словно демонстрируя свое величие и красоту. И только теперь до всех донесся мощный гул, сотрясающий землю и человеческие души. Ракета неторопливо следовала по своей обозначенной траектории, оставляя на безоблачном байконурском небе знакомый специалистам инверсионный след.

Я в это время брала интервью у космонавта Алексея Леонова, который в прямом эфире комментировал космический полет, рассказывая об ощущениях космонавтов. «Так, так, вот сейчас должно произойти разделение», - взволнованно говорил Алексей Архипович. И дождавшись долгожданных слов о выводе корабля на орбиту, он выбросил вверх левую руку (в правой у него была видеокамера) и крикнул: «Мы победили!» Оказывается, все эти десять минут он держал скрещенными пальцы в знак везения и благополучного старта. Вокруг началось всеобщее ликование, а на трибуне наблюдательного пункта, где стояли руководители союзных республик, была зрелищная картина. Государственные мужи радовались, словно мальчишки.

Среди десятков лиц, одинаково искренних и неудержимых в своих эмоциях, будь то советский офицер, австрийский канцлер или союзный министр, я увидела крупным планом, как в фокусе телекамеры, лицо Президента. В этот миг спокойное выражение лица Нурсултана Абишевича стало торжественно-величественным, словно над миром поднималось знамя Казахстана! Вряд ли в тот момент он думал о том, что казахстанским первопроходцем космоса стал он сам.. Но я, как очевидец этих исторических событий и патриот Байконура, была уверена в этой абсолютной истине, как и все мои соотечественники.

А флаг независимого Казахстана действительно через несколько лет окажется в космосе, его повезет на орбиту уже другой сын казахской земли.

…Журналисты шли целой гурьбой за Президентом Казахстана, наперебой задавая вопросы. Нурсултан Абишевич даже возмутился: «Вы дадите мне пообщаться с друзьями?». Говоря об огромном значении полета первого казахского космонавта, он еще раз по вторил свою мысль о космодром. «Байконур сегодня - пожалуй, единственный приоритет для Казахстана в мировом экономическом соревновании», - сказал он.

На совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Францем Враницким Назарбаев сообщил, что очень скоро его указом будет создано Национальное аэрокосмическое агентство Казахстана, поручение на этот счет он дает Кабинету м инистров страны сегодня же.

Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, летчик-космонавт СССР, летчик-космонавт Республики Казахстан, Қазақстан Республикасының Халык Қаhарманы, 256-ой космонавт мира, 72 космонавт СССР и первый казахский космонавт Токтар Онгарбаевич Аубакиров совершил космический полет со 2 по 10 октября 1991 года в качестве космонавта-исследователя экспедиции посещения на орбитальный комплекс (ОК) «Мир». Стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-13» вместе с Александром Волковым и Францем Фибеком (Австрия). На станции «Мир» работал вместе с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым. На орбите провел эксперименты по первой казахстанской космической программе. Приземлился Токтар Аубакиров на космическом корабле «Союз ТМ-12» с Анатолием Арцебарским и Францем Фибеком (Австрия).