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    Пользователи из нескольких стран сообщили о проблемах в работе WhatsApp

    20 Июля 2023, 08:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается в нескольких странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

    По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке и получении сообщений, а также на неполадки в работе приложения и сайта.

    Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США, России и Франции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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