Пользователи из нескольких стран сообщили о проблемах в работе WhatsApp

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается в нескольких странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке и получении сообщений, а также на неполадки в работе приложения и сайта.

Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США, России и Франции.