Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пользователи Android столкнулись со сбоем приложений

    23 Марта 2021, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с массовым сбоем в работе приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Google Russia на своей странице в Twitter сообщила о том, что сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android.

    «Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play», - обратились к пользователям Google Russia.

    Пользователи смартфонов с программным обеспечением Android жаловались на сбои приложений на своих телефонах. В один миг перестали работать разные приложения в смартфонах: почтовые клиенты, банкинг и Google Pay.

    Среди пострадавших есть и пользователи Samsung—Galaxy S20 и S21, Note 20, A50 и A70 серий, среди прочих такие же проблемы произошли с телефонами Pixel, Motorola и OnePlus.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    Башенный кран упал в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам