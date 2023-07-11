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    Пользоваться услугами частных медорганизаций планируют разрешить по ОСМС

    11 Июля 2023, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, являются малофинансируемыми. Об этом говорится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, являются малофинансируемыми, что зеркально отражается на качестве данных услуг. Таким образом, население в целях получения более оперативной и качественной медуслуги обращается в частные медицинские организации, при этом стоимость медуслуг по сравнению с государственными поликлиниками может отличаться в 2-3 раза», - отмечается в документе.

    Далее сообщается, что несмотря на это население активно обращается в частные поликлиники, при этом денежные средства, которые работодатель ежемесячно отчисляет в ФСМС, не используются.

    «В этой связи, в целях предоставления возможности населению использовать свои социальные отчисления, необходимо внедрить механизм сооплаты на медицинские услуги, по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства.Таким образом, населению будет предоставлена возможность доплачивать разницу за медуслуги, что в конечном итоге положительно отразится на развитии и расширении частных медицинских поликлиник, что приведет к конкуренции цен на медицинские услуги», - говорится в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение ОСМС
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