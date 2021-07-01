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    Польза от реализации нацпроектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан – Президент РК

    1 Июля 2021, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на реализацию национальных проектов, передает МИА «Казинформ».

    Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам.

    Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов презентовал Главе государства Касым-Жомарту Токаеву десять национальных проектов, направленных на исполнение Общенациональных приоритетов и Национального плана развития до 2025 года.

    Глава государства отметил, что на реализацию национальных проектов будут выделены большие финансовые средства.

    «Меня в этой связи беспокоит проблема, связанная с коррупцией. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих «отжать» соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить Правительство и соответствующее агентство: внимательно подумайте над этой проблемой. Польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент поручил обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на реализацию национальных проектов.

    Глава государства одобрил предлагаемый перечень нацпроектов и поручил Правительству и Агентству до 15 августа внести конкретные, согласованные, обеспеченные финансированием тексты национальных проектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Борьба с преступностью Коррупция Акорда
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