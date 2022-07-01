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    Покупку нефти НПЗ напрямую у недропользователей рассмотрели в Правительстве

    1 Июля 2022, 09:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также на заседании Комиссии по демонополизации экономики обсудили возможное внедрение биржевых торгов нефтью и увеличение объема торгов нефтепродуктами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрели предложения Агентства по защите и развитию конкуренции по реформированию ключевых товарных рынков.

    В целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложили предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами и др.

    В части реформирования рынка товарного газа рассмотрели вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу.
    Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.

    Также на заседании рассмотрели меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка. Главой Правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10% до 20%, увеличения срока действия в аэропортах режима Открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).

    На заседании обсудили предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика Нефть Алихан Смаилов
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