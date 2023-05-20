Покупать жилье сейчас или дождаться снижения цен – совет эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стоит ли сейчас покупать жилье или лучше дождаться снижения цен? На этот вопрос ответила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы посоветовала искать интересные варианты, торговаться и вести переговоры с продавцами первичного и вторичного жилья как по скидкам, так и по условиям рассрочки или кредитования. Как показывает практика, в кризисные моменты можно делать выгодные приобретения», - сказала Нина Лукьяненко.

По ее словам, в последние месяцы выросло количество сделок с недвижимостью. Так, в апреле, по сравнению с мартом, их количество увеличилось на 29,5%.

Вместе с тем эксперт добавила, что причин для повышения цен на жилье нет. Увеличение числа сделок в апреле произошло на фоне снижения цен.

«Откат по стоимости в новостройках составил 0,6%, по вторичному жилью -1,5%», - сообщила Нина Лукьяненко.



