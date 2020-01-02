Покупать меньше одежды призвали в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти четыре тысячи литров воды требуется для производства одной пары джинсов, если учесть сбор хлопка, производство, транспортировку и стирку. Ущерб природе при этом такой же, как при выбросе 33,4 кг углеродного эквивалента или эмиссиях в результате автопробега в 111 километров. В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) просят не покупать новые джинсы, не доносив старые. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Носите старые вещи как новые, это теперь также стильно, как маленькое черное платье, - советует вице-мэр Парижа Антуанетта Ги. - Мы хотим, чтобы модная индустрия была экологически чистой».

При стирке вещей в воздух попадают микрочастицы пластика и других токсичных веществ, которые загрязняют наши водоемы и питьевую воду. 20 процентов загрязнителей воды – это отходы текстильной промышленности.

Индустрия моды может внести существенный вклад в борьбу с изменением климата, прежде всего, благодаря своим гигантским объемам производства. В отрасли заняты 300 млн человек, а ее ежегодный оборот превышает 1,3 триллиона долларов.

Лоренс Мила Каналс, активист движения в защиту природы, призывает выявить в производственной цепочке процессы, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде, и принять меры. «Все участники цикла должны приложить усилия, чтобы пересмотреть процесс производства и получения прибыли в текстильной промышленности и отказаться от методов, которые наносят вред окружающей среде», - говорит он.

Что могут сделать потребители? Покупайте меньше одежды! Согласно статистическим данным, прежде чем выбросить вещь, мы надеваем ее примерно десять раз. Показатели, конечно, могут разниться в зависимости от страны и социального статуса человека. В ЮНЕП приводят усредненные данные.

Тем не менее, тенденция распространяется на всех: спрос на предметы одежды каждый год увеличивается на два процента год, а вот носим мы ее на треть меньше, чем в начале двухтысячных.

На это роскошество расходуются дополнительные ресурсы планеты. 87 процентов поношенной одежды оказывается на свалке: в мировых масштабах ею можно каждую секунду нагружать целый мусоровоз.

В ЮНЕП советуют при покупке одежды обращать внимание на прочность материала, чтобы она прослужила дольше. Рекомендуется также покупать поношенную одежду, а надоевшую вновь сдавать в магазины «секонд хэнд» или передавать другим. Носить ее следует аккуратно, стирать вещи пореже, а для стирки выбирать концентрированную жидкость вместо порошка, который смывает больше волокна.



