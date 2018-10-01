Покровительство со стороны должностных лиц ДВД костанаец пытался «продать» за $19 тысяч

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае предприниматель за оказание содействие в прекращении уголовного дела, а также дальнейшее покровительство со стороны должностных лиц УБОП ДВД Костанайской области пытался получить с костанайца 19 тысяч долларов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном суде, уголовное дело в отношении директора ТОО «КостанайПромГаз» Александра Зайченко уже поступило в суд №2 города Костаная. Предприниматель обвиняется в покушение на мошенничество, а также в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу, в значительном размере.

«Зайченко, достоверно зная о находившемся ранее в производстве следственного управления ДВД Костанайской области уголовного дела в отношении М. и что постановление о прекращении уголовного дела прокуратурой отменено, использовал это обстоятельство с целью завладения денежными средствами.

Так, 17 июля Зайченко путем обмана получил от М., состоящего на учете как участник организованной преступной группировки, денежные средства в сумме 19 тысяч долларов США за оказание содействие в прекращении уголовного дела, а также дальнейшее покровительство со стороны должностных лиц УБОП ДВД Костанайской области»,- прокомментировали в облсуде.

После получения денег А. Зайченко с поличным был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Теперь мужчина предстанет перед судом сразу по нескольким статьям УК РК.