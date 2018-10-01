Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 3 °С
USD 363.26 EUR 420.11
RUB 5.54 CNY 52.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Покровительство со стороны должностных лиц ДВД костанаец пытался «продать» за $19 тысяч

18 Октября 2018 11:03 163
Поделиться:
Покровительство со стороны должностных лиц ДВД костанаец пытался «продать» за $19 тысяч

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае предприниматель за оказание содействие в прекращении уголовного дела, а также дальнейшее покровительство со стороны должностных лиц УБОП ДВД Костанайской области пытался получить с костанайца 19 тысяч долларов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

В Атырау начнется суд над экс-акимом области Бергеем Рыскалиевым
Скот на 100 млн тенге украли в Туркестанской области Очередной «Максат Усенов» арестован в Алматы

Как сообщили в областном суде, уголовное дело в отношении директора ТОО «КостанайПромГаз» Александра Зайченко уже поступило в суд №2 города Костаная. Предприниматель обвиняется в покушение на мошенничество, а также в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу, в значительном размере.

«Зайченко, достоверно зная о находившемся ранее в производстве следственного управления ДВД Костанайской области уголовного дела в отношении М. и что постановление о прекращении уголовного дела прокуратурой отменено, использовал это обстоятельство с целью завладения денежными средствами.

Так, 17 июля Зайченко путем обмана получил от М., состоящего на учете как участник организованной преступной группировки, денежные средства в сумме 19 тысяч долларов США за оказание содействие в прекращении уголовного дела, а также дальнейшее покровительство со стороны должностных лиц УБОП ДВД Костанайской области»,- прокомментировали в облсуде. 

После получения денег А. Зайченко с поличным был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Теперь мужчина предстанет перед судом сразу по нескольким статьям УК РК. 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Суды,
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив