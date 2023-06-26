Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Покорила сердце Arash: маленькая алматинка спела с известным певцом на одной сцене

    26 Июня 2023, 16:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальной сети TikTok набирает популярность видео, на котором маленькая девочка на одной сцене поет вместе с известным ирано-шведским исполнителем Arash, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На опубликованном в сети видео можно увидеть, как девочка отвечает на вопросы артиста, а многие присутствовавшие поддерживают ее аплодисментами. Затем они вместе исполняют короткий отрывок песни Broken Angel.

    Как оказалось, видео было снято в начале июня в Алматы на многофункциональном комплексе Almaty Arena. Ирано-шведский певец был хедлайнером вечера.

    «Выступал Arash с певицей, которая заменяла всеми любимую Хелену (Helenа). И в какой-то момент, он поднял девочку на сцену, которая стояла на первом ряду и начал задавать ей вопросы. На вопрос как ее зовут девочка ответила «Бағым», а на вопрос сколько ей лет, она начала продолжать называть цифры на английском: 1, 2, 3, 4. Arash очень умилялся: «It`s amazing», - сказал он несколько раз. Самый милый момент был тогда, когда они вместе запели. У Бағым точно есть слух», - прокомментировала автор видео.

    Она добавила, что на концерте «All stars» помимо Arash, выступали датская группа Outlandish и казахстанская группа «Орда».

    Ролик также умилил пользователей Сети.

    «Молодец девочка, не растерялась», «Ей повезло, пусть так и будет по жизни», «так прекрасно», - пишут в комментариях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Музыка Соцсети Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    На побережье Каспия продолжают гореть 40 га тростников
    Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара
    Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
    Откачивать воду после ливня продолжают с улиц и дворов Павлодара
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне