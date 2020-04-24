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    Поколениям будущего еще предстоит осмыслить роль Нурсултана Назарбаева – Ерлан Сыдыков

    24 Апреля 2020, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им Л. Н. Гумилева состоялся телемост «Евразийская интеграция – историческая инициатива Н. А. Назарбаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, впервые идея евразийской интеграции была озвучена 26 лет назад и нисколько не потеряла своей актуальности, напротив, я бы сказал, ее значение и интерес к ней возрастает. Все достижения независимого Казахстана самым непосредственным образом связаны с Первым Президентом нашего государства», - сказал, открывая мероприятие, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

    Ученый добавил, что вопреки всем глобальным и региональным кризисам Елбасы сегодня с успехом выполняет свою историческую миссию, обеспечивая, прежде всего, единство, стабильность и устойчивость развития Казахстана.

    «Поколениям будущего еще предстоит осмыслить и осознать роль Нурсултана Назарбаева как лидера нации. Оценить исторический масштаб его реформаторской деятельности», - подчеркнул Ерлан Сыдыков.

    Спикер отметил, что сегодня мир столкнулся, к сожалению, с проблемами глобального масштаба.

    «Жизнью доказано, что только совместные шаги сотрудничества – путь к противостоянию глобальным катастрофам, путь к высокоразвитому интеллектуальному обществу», - заключил Ерлан Сыдыков.

    В ходе телемоста были обсуждены вопросы дальнейшего развития, международного сотрудничества в рамках интеграции, взаимосвязи науки и производства.

    В дискуссии приняли участие и российские ученые посредством видеосвязи.

    Телемост был организован совместно с филиалом МГУ им. М.В. Ломонсова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Вузы Первый Президент - Елбасы
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