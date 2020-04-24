Поколениям будущего еще предстоит осмыслить роль Нурсултана Назарбаева – Ерлан Сыдыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им Л. Н. Гумилева состоялся телемост «Евразийская интеграция – историческая инициатива Н. А. Назарбаева», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, впервые идея евразийской интеграции была озвучена 26 лет назад и нисколько не потеряла своей актуальности, напротив, я бы сказал, ее значение и интерес к ней возрастает. Все достижения независимого Казахстана самым непосредственным образом связаны с Первым Президентом нашего государства», - сказал, открывая мероприятие, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

Ученый добавил, что вопреки всем глобальным и региональным кризисам Елбасы сегодня с успехом выполняет свою историческую миссию, обеспечивая, прежде всего, единство, стабильность и устойчивость развития Казахстана.

«Поколениям будущего еще предстоит осмыслить и осознать роль Нурсултана Назарбаева как лидера нации. Оценить исторический масштаб его реформаторской деятельности», - подчеркнул Ерлан Сыдыков.

Спикер отметил, что сегодня мир столкнулся, к сожалению, с проблемами глобального масштаба.

«Жизнью доказано, что только совместные шаги сотрудничества – путь к противостоянию глобальным катастрофам, путь к высокоразвитому интеллектуальному обществу», - заключил Ерлан Сыдыков.

В ходе телемоста были обсуждены вопросы дальнейшего развития, международного сотрудничества в рамках интеграции, взаимосвязи науки и производства.

В дискуссии приняли участие и российские ученые посредством видеосвязи.

Телемост был организован совместно с филиалом МГУ им. М.В. Ломонсова.