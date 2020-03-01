Поклонники из Мексики оригинально пригласили Димаша Кудайбергена в свою страну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поклонники из Мексики трогательно и оригинально пригласили казахстанского певца с мировым именем Димаша Кудайбергена посетить их страну, передает МИА «Казинформ».

Мексиканские поклонники скрупулезно подошли к записи видео в адрес своего кумира. Они выбрали одно из живописнейших мест в городе, приготовили плакаты, баннеры с изображением Димаша и с флагами Казахстана в руках песней пригласили любимого певца выступить с концертом в Мексике.

«Я получил очень теплое видео от моих dears из Латинской Америки. Я знаю, как вы меня поддерживаете. Я надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Спасибо за приглашение. Очень тронут», - поблагодарил Димаш Кудайберген в своем аккаунте в Instagram.

В свою очередь, отец казахстанского певца Канат Айтбаев в Instagram многообещающе прокомментировал: «После такого приглашения нужно будет хорошенько подумать о поездке».



