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Поклонники из Мексики оригинально пригласили Димаша Кудайбергена в свою страну

1 Марта 2020 20:25
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Поклонники из Мексики оригинально пригласили Димаша Кудайбергена в свою страну

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поклонники из Мексики трогательно и оригинально пригласили казахстанского певца с мировым именем Димаша Кудайбергена посетить их страну, передает МИА «Казинформ».

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Мексиканские поклонники скрупулезно подошли к записи видео в адрес своего кумира. Они выбрали одно из живописнейших мест в городе, приготовили плакаты, баннеры с изображением Димаша и с флагами Казахстана в руках песней пригласили любимого певца выступить с концертом в Мексике.

«Я получил очень теплое видео от моих dears из Латинской Америки. Я знаю, как вы меня поддерживаете. Я надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Спасибо за приглашение. Очень тронут», - поблагодарил Димаш Кудайберген в своем аккаунте в Instagram.

В свою очередь, отец казахстанского певца Канат Айтбаев в Instagram многообещающе прокомментировал: «После такого приглашения нужно будет хорошенько подумать о поездке».



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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
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