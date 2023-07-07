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    Поклонники Димаша Кудайбергена из Канады организовали благотворительную акцию в помощь детям

    7 Июля 2023, 02:00

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Поклонники Димаша Кудайбергена из Канады организовали сбор средств в благотворительную организацию Make a Wish Canada, которая помогает детям с тяжелыми заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Благотворительная акция была организована Dears из фан-клуба Canada & Dimash в честь дня рождения казахстанского артиста.

    Make a Wish Canada — национальная канадская благотворительная организация, главной целью которой является исполнение желаний детей с опасными для жизни заболеваниями.

    «Загадай желание»: Dears из Канады организовали благотворительную акцию в помощь детямС начала своего основания в 1983 году Make a Wish Canada исполнили заветные мечты более 37 тысяч детей.

    «Вдохновленные стремлением Димаша помогать детям, Dears со всей страны с огромной радостью внесли свой вклад в благотворительную помощь. Таким образом, у нас получилось собрать 1070 канадских долларов (360 тысяч тенге). Мы надеемся, что еще больше детей смогут осуществить свои мечты, ведь надежда — залог выздоровления», — поделились Dears из фан-клуба Canada & Dimash.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Благотворительность Культура Димаш Кудайберген Канада
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