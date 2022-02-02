Показатели в промышленности, АПК и инвестициях выросли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По всем основным социально-экономическим показателям в 2021 году в Актюбинской области выявлена положительная динамика. Об этом сегодня рассказал первый заместитель акима области Руслан Хамбаров на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин принял акимов Мугалжарского, Хобдинского, Алгинского, Мартукского, Каргалинского и Хромтауского районов. Были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 2021 год, планы развития вышеуказанных районов на текущий год, исполнительская дисциплина местных исполнительных органов.

«По всем основным социально-экономическим показателям обеспечена положительная динамика роста в 2021 году, в том числе в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в инвестициях. План по доходам в бюджет выполнен на 116 %», - отметил первый заместитель акима области Руслан Хамбаров.

Первым среди районных акимов отчитался глава Мугалжарского района Аскар Шериязданов, который рассказал о продолжении работ по газификации сел Караколь, Жарык, Мугалжар и нового микрорайона в Кандыагаше. Также планируется разработка ПСД по газификации населенных пунктов Кожасай и Ащисай. Водопроводными сетями и сооружениями обеспечат села Шенгельши, Кумсай, Кожасай. Продолжатся масштабные работы по ремонту дорог сельских населённых пунктов.

Выслушав доклады, аким области подчеркнул необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по повышению качества жизни населения. Особое внимание глава региона поручил уделить реализации проектов по газификации, водоснабжению сел и строительству дорог, а также обеспечению населения жильем.

«Ваша работа должна быть нацелена на одно - качественное и максимальное решение актуальных проблем населения на местах. Чаще общайтесь с местными жителями», - подчеркнул Ондасын Уразалин.