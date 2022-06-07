Показатели туризма в мире выросли на 182%

АММАН. КАЗИНФОРМ – Мировой туристический сектор зафиксировал рост на 182% в первом квартале 2022 года на фоне глобального восстановления туризма благодаря ослаблению ковидных ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отчет Всемирной туристической организации (UNWTO).

«В январе-марте 2022 года показатели международного туризма увеличились на 182% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно по различным направлениям во всем мире принято 117 млн туристов по сравнению с 41 млн в первом квартале 2021 года», - сказано в отчете организации о состоянии туристического сектора в мире «Барометр мирового туризма».

В глобальном масштабе в первом квартале текущего года количество международных рейсов увеличилось почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом Европа лидирует в этом секторе.

Европа приняла почти в четыре раза больше туристических рейсов (+280%), результаты обусловлены высоким внутрирегиональным спросом. В Америке количество рейсов увеличилось более чем вдвое (+117%). Тем не менее, эти показатели по-прежнему на 43% и 46% ниже доковидного уровня 2019 года.

На Ближнем Востоке (+132%) и в Африке (+96%) также наблюдался сильный рост в первом квартале 2022 года по сравнению с 2021 годом, но количество рейсов продемонстрировали показатели в 59% и 61% относительно 2019 года.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано увеличение на 64% по сравнению с 2021 годом, но опять же этот уровень на 93% ниже показателей 2019 года, поскольку некоторые направления оставались недоступными для поездок.

Самые высокие темпы восстановления продолжают демонстрировать Карибский бассейн и Южное Средиземноморье Европы, где количество туристических рейсов достигло 75% по сравнению с 2019 годом, а некоторые направления достигли или превысили показатели до пандемии.

Хотя уровень международного туризма остается на 61% ниже уровня 2019 года, ожидается постепенное восстановление сектора в течение этого года, поскольку все больше направлений ослабляют или отменяют ограничения на поездки, а отложенный спрос высвобождается.

На начало июня в 45 пунктах туристического назначения (31 из которых находится в Европе) уже были сняты ограничения, связанные с COVID-19. В Азии все больше туристических направлений также начали ослаблять данные ограничения.

Продолжающееся закрытие некоторых крупных туристических рынков, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также неопределенность, связанная с ситуацией на Украине, могут задержать эффективное восстановление международного туризма.

Согласно последнему опросу группы экспертов UNWTO, подавляющее большинство профессионалов в области туризма все же прогнозируют лучшие перспективы на этот год по сравнению с минувшим, в том случае если эпидемиологическая обстановка будет под контролем, а туристические направления будут продолжать ослаблять или снимать ограничения на поездки.

Всемирная туристическая организация (UNWTO) — это специализированное учреждение ООН, занимающееся продвижением устойчивого и общедоступного туризма. Штаб-квартира организации расположена в Мадриде.