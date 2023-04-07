Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Показатель заболеваемости корью и краснухой растет в Кыргызстане

    7 Апреля 2023, 08:27

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с начала года отмечается рост случаев кори и краснухи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения КР.

    По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с января 2023 года в стране зарегистрирован 41 случай кори и 6 краснухи, из которых на регионы приходится: г.Бишкек – 8, Джалал-Абадская область – 2, Ошская область – 20, г.Ош – 7, Баткенская область – 2, Чуйская область – 2.

    Основной причиной является снижение профилактических прививок населения вследствие отказов от плановой вакцинации. Ведомством проводится разъяснительная работа о мерах профилактики кори и краснухи, продолжаются противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения кори и краснухи в республике.

    Корь и краснуха относятся к инфекционным заболеваниям, в большинстве случаев, передающихся воздушно-капельным путем.

    Среди симптомов кори выделяются основные: конъюнктивит, кашель, насморк, лихорадка, общая интоксикация с повышением температуры тела свыше 38 градусов, сыпь на слизистой оболочке полости рта, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни, начиная с головы и шеи, далее распространяясь на туловище и конечности.

    При краснухе наблюдается головная боль, температура до 38 градусов, воспаленное горло, ринит, сыпь на мягком небе, отсутствие интоксикации, появление мелкой пятнисто-папулезной сыпи, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах.

    Иммунизация против кори и краснухи является одним из эффективных способов защиты детей и взрослых от заболеваний.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Здравоохранение Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    1812 казахстанцев продолжают получать лечение от ковида
    Один случай бруцеллеза среди людей зарегистрировали в Акмолинской области
    30 млрд тенге выделят на развитие системы здравоохранения ВКО в этом году
    Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров