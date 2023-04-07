Показатель заболеваемости корью и краснухой растет в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с начала года отмечается рост случаев кори и краснухи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения КР.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с января 2023 года в стране зарегистрирован 41 случай кори и 6 краснухи, из которых на регионы приходится: г.Бишкек – 8, Джалал-Абадская область – 2, Ошская область – 20, г.Ош – 7, Баткенская область – 2, Чуйская область – 2.

Основной причиной является снижение профилактических прививок населения вследствие отказов от плановой вакцинации. Ведомством проводится разъяснительная работа о мерах профилактики кори и краснухи, продолжаются противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения кори и краснухи в республике.

Корь и краснуха относятся к инфекционным заболеваниям, в большинстве случаев, передающихся воздушно-капельным путем.

Среди симптомов кори выделяются основные: конъюнктивит, кашель, насморк, лихорадка, общая интоксикация с повышением температуры тела свыше 38 градусов, сыпь на слизистой оболочке полости рта, поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4-5 дня болезни, начиная с головы и шеи, далее распространяясь на туловище и конечности.

При краснухе наблюдается головная боль, температура до 38 градусов, воспаленное горло, ринит, сыпь на мягком небе, отсутствие интоксикации, появление мелкой пятнисто-папулезной сыпи, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах.

Иммунизация против кори и краснухи является одним из эффективных способов защиты детей и взрослых от заболеваний.



