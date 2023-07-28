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    Показатель смертности среди задержанных удвоился в Великобритании

    28 Июля 2023, 22:21

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число смертей во время ареста или в местах содержания под стражей в Англии и Уэльсе удвоилось за последний год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Распространенные в пятницу Независимым управлением по вопросам поведения полиции Великобритании данные свидетельствуют о том, что число таких случаев превысило средний показатель за 10 лет, увеличившись с 11 смертей с апреля 2021 года по март 2022 года до 23 случаев.

    «К сожалению, в этом году мы наблюдаем значительный рост числа смертей во время или после содержания под стражей в полиции - с 11 до 23 случаев. Это самый высокий показатель за последние пять лет», - заявил исполняющий обязанности генерального директора Независимого управления по вопросам поведения полиции Том Уайтинг.

    Он подчеркнул, что все 23 смерти, за исключением двух, были связаны с употреблением задержанными наркотиков или алкоголя, а у более половины погибших были проблемы с психическим здоровьем.

    «Хотя в прошлом году этот показатель был особенно низким, тот факт, что мы наблюдаем резкую обратную тенденцию, вызывает озабоченность и ставит задачи, которые выходят далеко за рамки полицейской деятельности», - отметил Том Уайтинг.

    Этот показатель является самым высоким с апреля 2017 года по март 2018 года, когда также было зафиксировано 23 смертельных случая. При этом худшим был период с 2004 по 2005 годы. Тогда в стенах полицейских участков умерло 36 человек.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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