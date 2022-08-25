Показатель ранней диагностики онкозаболеваний у детей увеличился до 52%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среднем за год выявляют 500-600 детей с онкогематологической патологией, 33% - это дети в возрасте 3-10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

В стране увеличиваются случаи раннего выявления онкологических заболеваний у детей. За последние 3 года этот показатель вырос с 41,4% до 52%.

Первичная диагностика злокачественных новообразований у детей осуществляется в регионах на базе областных детских больниц. В каждой области имеются детские онкологические/гематологические койки и кабинеты детского онколога/гематолога для динамического наблюдения и проведения поддерживающей терапии пациентам со злокачественными новообразованиями.

Нозологическая структура первичных случаев злокачественных новообразований остается прежней и соответствует структуре злокачественных новообразований в Европейских странах.

В структуре выявленных злокачественных новообразований на первом месте стоят острые лейкозы – 39,3%, на втором месте опухоли центральной нервной системы - 14,2%, на третьем месте – мягкотканые саркомы, которые диагностированы в 8,6%. Далее следуют лимфомы (7,3%) и нефробластомы (6,4%). Показатель пятилетней выживаемости детей увеличился до 74,6%.

В настоящее время в стране реализован многоуровневый подход к оказанию медицинской помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. Первичный уровень представлен медицинскими организациями ПМСП, где можно пройти регулярный медицинский осмотр и обследование.

Осуществляется амбулаторный прием и динамическое наблюдение, на региональном уровне система детских стационаров, где осуществляется оказание квалифицированной медицинской помощи, а также республиканскими медицинскими организациями. В каждом регионе имеются детские онкологи/гематологи, которые могут провести первичное обследование, и в случае необходимости ребенок направляется на республиканский уровень.

Координацию по организации и оказанию медицинской помощи детям осуществляют два крупнейших научных центра: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», КФ «University Medical Center».

Для совершенствования и дальнейшего развития в мае 2022 года утверждена Дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям в РК на 2022-2024 годы.



Фото: Министерство здравохранения РК

