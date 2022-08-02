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    • Показатель по обеспечению населения питьевой водой составил 96% - министр нацэкономики

    2 Августа 2022 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких результатов удалось достичь при реализации нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в 2021 году, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатель по обеспечению населения питьевой водой составил 96%, снизился износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%, введено в эксплуатацию 17,1 млн кв.м жилья, доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии повысилась до 90%, а местного значения – до 80%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Глава Миннацэкономики отметил, что создано около 112 тыс. постоянных и временных рабочих мест.

    Ранее сообщалось , что реализация Национального проекта осуществляется по 2-м направлениям: «Равный доступ к базовым услугам» и «Обеспечение транспортной связанности».


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Экономика #Регионы
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