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    Показатель мутности в реке Малая Алматинка снизился: воду будут подавать по графику

    2 Августа 2023, 10:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Однако введенные ранее меры по подаче воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «Алматы Су».

    «Лабораторные анализы, проведенные специалистами ГКП «Алматы Су», показывают снижение показателя мутности воды в ночное и утреннее время суток, что допускает ее забор из реки Малая Алматинка в эти часы и дает возможность увеличить объемы воды, направляемой на очистку», - сообщили в пресс-службе «Алматы су».

    Однако введенные ранее меры по подаче воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняются.

    Для наполнения резервуаров с 27 июля по 2 августа сформирован временный график подачи и отключения воды.

    Подача воды 1 и 2 августа будет производится по следующему графику:

    — с 7:00 до 13:00 часов — многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

    — с 19:00 до 24:00 часов потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Курмет, в том числе в микрорайонах «Юбилейный», Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы», многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары.

    — с 13:00 до 19:00 часов и с 24:00 до 07:00 часов будет осуществляться накопление воды в резервуары.

    Напомним, в южной части Медеуского района Алматы сохраняется ситуация, связанная с ограниченным водоснабжением. Был разработан специальный график подачи воды.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы ЖКХ Экология Вода
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