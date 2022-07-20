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    Показатель летальности от коронавируса составляет 3% в Нур-Султане

    20 Июля 2022, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов сообщил, что около 6 тыс. человек вылечили в стационарах от коронавируса с начала года. Показатель летальности составляет в столице 3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 20 июля текущего года в организациях ПМСП 1475 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией, из них 202 ребенка и 79 беременных», - сказал Тимур Муратов в ходе брифинга.

    Он также призвал граждан вакцинироваться.

    «Именно вакцинация является мощной профилактической мерой и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски заболевания», - подчеркнул Тимур Муратов.

    Ранее сообщалось, что за последние две недели в столице зарегистрировано 3 970 случаев КВИ.

    «Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля уже зарегистрировано 3 970 случаев КВИ», - сообщила главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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