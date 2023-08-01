Показатель качества знаний столичных школьников составил около 60%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Показатель качества знаний у школьников столицы составил 59,7%. Об этом сообщил руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2002-2023 учебный год в столице завершился успешно. Показатель качества знаний по городу составил 59,7%. 98% детей охвачены летним отдыхом. В текущем учебном году 9-й класс закончили 18 443 ученика, 9 539 учеников закончили 11-й класс и прошли ЕНТ. Выпускники в настоящее время готовят документы для поступления в вузы. По предварительному прогнозу, в новом учебном году численность учеников будет около 255 тысяч. В первый класс, как ожидается, пойдут более 27 тысяч детей», – сказал К. Сенгазыев.

По его словам, в настоящее время в школах не хватает мест для 26 454 детей. С целью ликвидации дефицита ученических мест в столице ведется строительство 11 школ на 15 700 учеников. Кроме того, по поручению Главы государства начато проектирование 24 больших школ на 90 тысяч учеников, при обучении в две смены, в рамках национального проекта «Комфортная школа».