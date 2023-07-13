Показ казахстанской моды «Душа Тенгри» прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее азиатского искусства в городе Вашингтон была представлена коллекция национальной одежды трех отечественных мастеров, демонстрирующая традиции казахского ремесла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Показ моды «Душа Тенгри» организован Смитсоновской инициативой ремесленников, Союзом ремесленников Казахстана и компанией Chevron.
Богатую палитру казахского текстильного и ювелирного искусства представили казахстанские дизайнеры, коллекции которых демонстрируют разнообразную культуру казахского народа.
Коллекция Айжан Беккуловой была представлена одеждой тюркских народов ручной работы. Интерес представили головные уборы, сделанные из шерсти и имеющие форму солнцеголовых божеств на основе наскальных изображений – петроглифов, которые были найдены в юго-восточной части Казахстана.
Айжан Сембигалиева была вдохновлена природой и национальными заповедниками Мангистауской области, которая посвятила свою коллекцию этому региону и его текстильным традициям.
Тилек Султан черпал вдохновение в одежде, которую носили предки. Для своей коллекции он изучил традиционную одежду казахских племен, которые отличались по разнообразию костюмов, украшений и цветовой палитре.
Созданный в апреле 2012 года Союз ремесленников Казахстана несет миссию по сохранению и популяризации традиционного искусства. Союз, имеющий важное значение для охраны нематериального культурного наследия, стремится повысить профессиональный рост ремесленников и развитие креативной индустрии в Казахстане. Их флагманский проект «Возрождение, сохранение, поддержка и развитие традиционных ремесел в Казахстане» получает спонсорскую поддержку от Chevron, ЮНЕСКО и Министерства культуры Казахстана.
Директор Смитсоновского центра фольклора и культурного наследия Клиффорд Мерфи поделился своими впечатлениями о коллекции казахстанских дизайнеров.
«Это было замечательное мероприятие, отличная демонстрация красивой одежды ручной работы в Смитсоновском центре фольклора и культурного наследия. Мы заинтересованы в поддержке ремесленников, которые пытаются сохранить древние традиции в современной одежде. Мы были действительно рады возможности оказать поддержку казахстанской стороне и создать условия для демонстрации творческой работы» – сообщил К.Мерфи.
В 2020 году Смитсоновская инициатива ремесленников Центра фольклора и культурного наследия инициировала партнерство с Союзом ремесленников Казахстана, компанией Chevron и Государственным департаментом США, чтобы объединить казахстанских и американских художников, придерживающихся одних и тех же ремесленных традиций, для обмена опытом.