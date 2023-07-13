Показ казахстанской моды «Душа Тенгри» прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее азиатского искусства в городе Вашингтон была представлена коллекция национальной одежды трех отечественных мастеров, демонстрирующая традиции казахского ремесла, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Показ моды «Душа Тенгри» организован Смитсоновской инициативой ремесленников, Союзом ремесленников Казахстана и компанией Chevron.

Богатую палитру казахского текстильного и ювелирного искусства представили казахстанские дизайнеры, коллекции которых демонстрируют разнообразную культуру казахского народа.

Коллекция Айжан Беккуловой (источник фотографии корреспондент МИА «Казинформ»)

Коллекция Айжан Беккуловой была представлена одеждой тюркских народов ручной работы. Интерес представили головные уборы, сделанные из шерсти и имеющие форму солнцеголовых божеств на основе наскальных изображений – петроглифов, которые были найдены в юго-восточной части Казахстана.

Коллекция Айжан Сембигалиевой (источник фотографии корреспондент МИА «Казинформ»)

Айжан Сембигалиева была вдохновлена природой и национальными заповедниками Мангистауской области, которая посвятила свою коллекцию этому региону и его текстильным традициям.

Коллекция Тилек Султана (источник фотографии корреспондент МИА «Казинформ»)

Тилек Султан черпал вдохновение в одежде, которую носили предки. Для своей коллекции он изучил традиционную одежду казахских племен, которые отличались по разнообразию костюмов, украшений и цветовой палитре.

Созданный в апреле 2012 года Союз ремесленников Казахстана несет миссию по сохранению и популяризации традиционного искусства. Союз, имеющий важное значение для охраны нематериального культурного наследия, стремится повысить профессиональный рост ремесленников и развитие креативной индустрии в Казахстане. Их флагманский проект «Возрождение, сохранение, поддержка и развитие традиционных ремесел в Казахстане» получает спонсорскую поддержку от Chevron, ЮНЕСКО и Министерства культуры Казахстана.

Клиффорд Мерфи (источник фотографии корреспондент МИА «Казинформ»)

Директор Смитсоновского центра фольклора и культурного наследия Клиффорд Мерфи поделился своими впечатлениями о коллекции казахстанских дизайнеров.

«Это было замечательное мероприятие, отличная демонстрация красивой одежды ручной работы в Смитсоновском центре фольклора и культурного наследия. Мы заинтересованы в поддержке ремесленников, которые пытаются сохранить древние традиции в современной одежде. Мы были действительно рады возможности оказать поддержку казахстанской стороне и создать условия для демонстрации творческой работы» – сообщил К.Мерфи.

В 2020 году Смитсоновская инициатива ремесленников Центра фольклора и культурного наследия инициировала партнерство с Союзом ремесленников Казахстана, компанией Chevron и Государственным департаментом США, чтобы объединить казахстанских и американских художников, придерживающихся одних и тех же ремесленных традиций, для обмена опытом.