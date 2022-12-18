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    Показ исторического фильма «Томирис» прошел в Эр-Рияде

    18 Декабря 2022, 09:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В дипломатическом корпусе в Саудовской Аравии прошел кинофестиваль «Ambassadors Choice International Film Festival», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    В фестивале наряду с Казахстаном приняли участие такие страны, как Индия, Испания, Австралия, Куба, Швеция, Бангладеш, США, Ливан, Саудовская Аравия, Алжир, Ливан, Палестина.

    В рамках фестиваля широкой публике представили казахстанский художественный фильм «Томирис» режиссера Акана Сатаева. В основе картины легли летописи древнегреческого историка Геродота Галикарнасского, рассказывающие о царице массагетов.

    Кинокартина получила положительные отзывы местных зрителей и представителей дипломатического корпуса. Пришедшие на просмотр высоко оценили игру актеров отечественного кино. Они также отметили размах и выполнение сложнейших боевых трюковых сцен и назвали «Томирис» одним из качественных исторических фильмом за последние годы.

    Фото из открытых источников
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