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    Показ фильма «Томирис» состоялся в Бельгии

    15 Декабря 2021, 16:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в королевском центре киноискусства Бельгии «СИНЕМАТЕК» состоялся специальный показ фильма «Томирис», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в посольстве РК в Бельгии, мероприятие было организовано отечественными дипломатами при содействии Ассоциации казахстанского кино во Франции в рамках недели казахстанского кино в Бельгии, Люксембурге и Франции.

    Несмотря на санитарные ограничения, интерес публики к казахстанскому кинематографу оказался высоким, ведь впервые за два года показ проходит в офлайн-формате.

    Среди гостей мероприятия были сотрудники Европейской службы внешних связей Еврокомиссии, Европейского Парламента, НАТО, дипломатического корпуса в Брюсселе и другие официальные лица.

    Однако большую часть аудитории составили местные жители и представители казахстанской диаспоры, которые также с интересом изучали выставку фотографий, посвященных достижениям нашей страны за годы Независимости в сфере экономического и культурно-гуманитарного развития.

    Приветствуя гостей мероприятия, временный поверенный в делах Казахстана в Бельгии Жандос Бухбантаев отметил, что за 30 лет Казахстан достиг значительных результатов в экономике, культуре и внешней политике. Казахстаном также выстроены доверительные и взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и другими странами Европы.

    Ж. Бухбантаев подчеркнул, что выбор на картину «Томирис» пал неслучайно – ведь фильм не только ярко показывает богатую историю древних племен, обитавших на казахской земле, но и повествует о главной идее авторов картины – важности единства и патриотизма в сохранении и укреплении казахской государственности.

    Руководитель ассоциации казахстанского кино Андрей Иванов, а также актриса Айжан Иргалиева, сыгравшая в фильме роль сестры Томирис, поблагодарили зрителей за интерес к современному казахстанскому киноискусству, которое становится все более узнаваемым и востребованным среди европейских киноманов.

    CINEMATEK является крупнейшим центром проведения кинофестивалей в бельгийской столице. Здесь находится королевский архив фильмов, основанный в 1938 году Анри Шторком, Андре Тирифейсом и Питом Вермейленом и хранящий более 180 000 копий и 85 000 негативов.

    В рамках недели кино, 15 декабря 2021 года зрители Люксембурга смогут увидеть в крупнейшем кинотеатре «Кинеполис» фильм «Конокрады. Дороги времени» с актрисой и лауреатом Каннского кинофестиваля Самал Еслямовой в главной роли.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Культура История Казахстана Бельгия Современная культура 30 лет Независимости Кинематограф
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