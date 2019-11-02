Показ фильма «Дорога к матери» собрал аншлаг в Копенгагене

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - В старейшем кинотеатре Копенгагена «Nordisk Film Biografer Dagmar» состоялся показ казахстанского фильма «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева, организованный Посольством Казахстана в Швеции и по совместительству в Дании в рамках программы «Рухани жангыру». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая просмотр, Посол Кайрат Абдрахманов поблагодарил собравшихся датскую общественность, дипломатов, казахскую диаспору за возможность представить их вниманию лучшие образцы культуры Страны Великой степи, которые занимают сегодня особое место в глобальном мире. Завоевавшая награды международных кинофестивалей история о силе материнской любви получила восторженные оценки переполненного зала одного из ведущих центров датской и скандинавской кинематографии.

После просмотра фильма не скрывавшим эмоции зрителям была представлена яркая выставка с колоритными национальными костюмами и красочными фотографиями о живописной природе Казахстана. На днях это культурное шоу будет перенесено в одну из популярных художественных галлерей датской столицы.

Эти мероприятия занимают особое место в истории культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Дания и найдут свое продолжение в будущем при активном участии казахстанской молодежи и диаспоры, проживающей в Скандинавии, отметили в дипмиссии.

Толеген Йенсен