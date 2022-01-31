Пока угрозы подтопления Кокшетау нет – эксперт

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Не за горами весна, а вместе с ней и таяние снега. Какие меры принимаются, чтобы не допустить паводка в Кокшетау, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» инженер по техническому надзору ТОО «Кокше Тазалык» Владимир Корнатовский.

По словам спикера, обычно тендер по противопаводковым мероприятиям разыгрывается в марте, но, несмотря на это, уже сегодня предприятие проводит работу по закрепленным участкам.

«В этом году пока снега очень мало, по сравнению с прошлой зимой. Тогда в феврале был сильный снегопад. Может, конечно, еще февраль будет снежный, но пока снега немного», - сказал В. Корнатовский.

На сегодня ТОО «Кокше Тазалык» вывезло уже порядка 24499 кубов снега. Ежедневно предприятие убирает в среднем 800 куб. м снега с улиц Кокшетау.

«У нас шестидневная рабочая неделя, а в воскресенье на линию выходят по графику дежурные. Ежедневно на уборке снега по Кокшетау от ТОО работает 60-80 человек. Из техники два снегопогрузчика, четыре МТЗ, два фронтальных погрузчика, 8-12 самосвалов. Город разделен между нами и ТОО «Зерен Плюс». У каждого свои участки. Мы отрабатываем по своим улицам – начинаем от центральной, наиболее загруженной, далее идем по второстепенным. Очищаем все перекрестки и другие, более занесенные снегом места», - отметил собеседник.

Как добавил В. Корнатовский, предприятие также вывозит снег в районах Бейбитшилик, Бирлик и поселке Нурлы Кош. На Красноярские дачи отправляется фронтальный погрузчик по заявкам жителей.

«Снег вывозим в сторону Щучинска. Когда снежная масса уходит, земля подсыхает, мы вместе с ТОО «Зерен плюс» делим территорию и убираем после себя. Потому как, к несчастью, нерадивые жители города вывозят туда и стройматериалы, и мусор… Нам приходится все это очищать, чтобы не загрязнять природу, ведь территория относится к лесхозу «Букпа». Собранный мусор вывозим непосредственно на полигон», - добавил инженер.

Жители частного сектора сами очищают свои подворья и прилегающую территорию, а после, как правило, вывозят снежные массы к дороге, где их убирают коммунальщики.

«На сегодняшний день, исходя из той погодной обстановки, считаю, что пока угрозы подтопления города Кокшетау нет. И если в феврале будет сильный снегопад, мы перейдем на работу в усиленном режиме, чтобы не допустить паводка», - резюмировал спикер.