Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Поисковый отряд «Майдан жолы» передал исторические экспонаты времен ВОВ в музей

    13 Мая 2023, 19:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» не остался в стороне и поддержал инициативу заместителя командира бригады по тылу подполковника Аскара Кашаганова о создании нового исторического музея в воинской части №32363 города Конаева. Об этом сообщил командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, передает МИА «Казинформ».

    Александр Шитов передал через начальника управления воспитательной, идеологической и военно-патриотической работы, заместителя начальника департамента по делам обороны Павлодарской области РК подполковника Алмаса Бухарбаева исторические экспонаты Великой Отечественной войны, найденные при раскопках в поисковых экспедициях в постоянное хранение фонда музея воинской части №32363.

    «Наш общий долг – увековечить память о великом подвиге, восстановить историческую правду и назвать всех героев поименно. Поисковые отряды играют в этом ведущую роль. Они объединяют сотни молодых людей, которые чтят и берегут память о поколении победителей», – отметил Алмас Бухарбаев.

    «За это время отряд «Майдан жолы» привез с мест сражений около тысячи экспонатов, связанных с советскими солдатами-казахстанцами. Часть храним у себя, часть передаем в фонды музеев и в школьных памятных уголков», - рассказал Александр Шитов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр Помпиду во Франции закроют на пятилетний ремонт
    Костанайский ветеран ВОВ Николай Барабанов ушел из жизни
    В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков
    Военный оркестр сыграл для столичного ветерана ВОВ Михаила Кулика
    Популярное
    1 Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
    2 Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
    3 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу
    4 Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
    5 С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
    Новости партнеров