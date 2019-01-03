-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:41 222
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:08 234
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:40 432
-
-
-
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершилась: найдены тела 39 погибших
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось, передает ТАСС.
Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. Чуприян отметил, что «группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит». «Объем работ выполнен колоссальный, мы порядка 2 тыс. кубов (кубических метров) только строительных конструкций извлекли из-под завалов, мы четвертые сутки здесь - никто не получил травм и не погиб... Очень много конструкций висело на «одной нитке» и пришлось срезать, удалять», - добавил он.
При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. «Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их извлекать», - сказал он. Чуприян рассказал, что «только что вынесли (из-под завала) живую кошку».
Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших. Также есть шесть пострадавших, из них пять человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях. 2 января из магнитогорской больницы выписали одну женщину.
Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.
- Почему загорелся автобус - в «Astana LRT» назвали причину
- Три рыбака провалились под лед, один погиб в Восточном Казахстане
- Сколько человек пострадали от гололеда в Астане в новогодние праздники
- В Астане загорелся автобус
- Выжившая в страшном ДТП в Алматы остается в реанимации
- Полицейского из скандального видеоролика уволили – МВД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана