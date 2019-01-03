Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершилась: найдены тела 39 погибших

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось, передает ТАСС.

Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. Чуприян отметил, что «группировка МЧС федеральная сворачивается, уходит». «Объем работ выполнен колоссальный, мы порядка 2 тыс. кубов (кубических метров) только строительных конструкций извлекли из-под завалов, мы четвертые сутки здесь - никто не получил травм и не погиб... Очень много конструкций висело на «одной нитке» и пришлось срезать, удалять», - добавил он.

При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных. «Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их извлекать», - сказал он. Чуприян рассказал, что «только что вынесли (из-под завала) живую кошку».

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших. Также есть шесть пострадавших, из них пять человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях. 2 января из магнитогорской больницы выписали одну женщину.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего.