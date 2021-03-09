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    Поисковики обнаружили в Молдове останки фронтовика из СКО

    9 Марта 2021, 11:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нашли родственников бойца, останки которого молдавские поисковики обнаружили в местах сражений Ясско-Кишиневской операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несколько дней назад в социальных сетях появилось сообщение о поиске родных бойца Ивана Романовича Чередника. Местные паблики разместили его по просьбе командира поискового отряда из Павлодара «Майдан жолы» Александра Шитова.

    «В феврале 2021 года в ходе поисковых работ были обнаружены останки солдат РККА у села Войнеску Хынчештского района Республики Молдова. При эксгумации останков была найдена медаль «За отвагу». По архивным документам удалось установить личность награжденного: Чередник Иван Романович, воинское звание - сержант, последнее место службы: 73 гв. сд. Призван Пресновским РВК. Уроженец Северо-Казахстанской области, Пешковский р-н, с. Троицкое. Родственники: Чередник Фёкла Ивановна. Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску родных ветерана Великой Отечественной войны, вернуть боевую награду в семью», - говорилось в сообщении.

    На поиски родных ушло буквально два дня. Александр Шитов на своей странице в социальной сети сообщил, что нашли внука фронтовика.

    Выяснилось, что в 70-х годах семья уехала из села Троицкое и сейчас проживает в Петропавловске.

    «К нам обратились молдавские коллеги Василий Сеньковский и Алексей Петрович по вопросу поиска родственников воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Молдавские поисковики провели очередную экспедицию на местах сражений Ясско-Кишиневской операции. В феврале в ходе поисковых работ были обнаружены останки солдат РККА у села Войнеску Хынчештского района на территории Республика Молдова. В августе 1944 года обозначалось на схемах советского командования как высота 124.2. Ее удерживали части трех гвардейских дивизий», - рассказал А. Шитов.

    Поисковики нашли воинское захоронение. Только при одном из бойцов был свернутый комок газеты. В нем обнаружили гвардейский значок и квалификационный нагрудный знак «Отличный пулеметчик». Затем в газете обнаружили аккуратно сложенную медаль «За оборону Сталинграда». И после – серебряную медаль «За отвагу». На реверсе награды был шестизначный номер. Он позволил установить имя владельца.

    «Выражаем благодарность всем, кто оказал содействие в поиске: жителям села Троицкое Жамбылского района (бывшего Пресновского), активно помогал начальник Жамбылского районного отдела полиции Асан Мейрамов, неравнодушным людям в соцсетях. Теперь нам предстоит работа по возвращению солдата на малую родину», - написал А. Шитов.

    Недавно благодаря павлодарским поисковикам орден российского фронтовика вернули его родным.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Павлодарская область Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Молдова Память Общество
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