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    • Поиски тела утонувшего в Урале акима района продолжаются в Атырауской области

    1 Августа 2022 14:32

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Поиски тела утонувшего в реке Урал акима Махамбетского района продолжаются в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, в селе Ортакшил Махамбетского района продолжаются поисковые работы на реке Урал, где 31 июля при посещении села утонул аким района. Поиски ведут спасатели департамента по ЧС области и района, родственники, волонтеры.

    39-летний Ринат Жанглишов возглавил Махамбетский район Атырауской области в феврале 2021 года.

    Как ранее сообщалось, аким района утонул в реке Урал в Атырауской области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Происшествия #МЧС
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