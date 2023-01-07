Поиски провалившегося под лед человека продолжаются уже третьи сутки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау третьи стуки продолжаются поиски утонувшего в реке Урал мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

По информации пресс-службы МЧС РК, 7 января 2023 года спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжают поиски провалившегося под лед гражданина.

Ранее сообщалось, что 5 января 2023 года в 11:14 часов в селе Жумыскер города Атырау на реке Жайык два человека провалились под лед.

Силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбный Фонд департамента полиции Атырауской области гражданин К. С. 1974 года рождения был спасен и доставлен в областную больницу.

Водолазы ДЧС третьи сутки продолжают подводные поисковые работы, ищут тело гражданина Б. А. 1975 года рождения.

В поисково-спасательных работах задействовано 11 спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавательное средство.



