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    Поиски провалившегося под лед человека продолжаются уже третьи сутки в Атырау

    7 Января 2023, 18:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау третьи стуки продолжаются поиски утонувшего в реке Урал мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    По информации пресс-службы МЧС РК, 7 января 2023 года спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжают поиски провалившегося под лед гражданина.

    Ранее сообщалось, что 5 января 2023 года в 11:14 часов в селе Жумыскер города Атырау на реке Жайык два человека провалились под лед.

    Силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбный Фонд департамента полиции Атырауской области гражданин К. С. 1974 года рождения был спасен и доставлен в областную больницу.

    Водолазы ДЧС третьи сутки продолжают подводные поисковые работы, ищут тело гражданина Б. А. 1975 года рождения.

    В поисково-спасательных работах задействовано 11 спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавательное средство.
    Атырауская область Происшествия МЧС Вода Атырау
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