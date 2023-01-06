Поиски пропавших в непогоду двух человек продолжаются в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 6 января 2023 года поиски двух пропавших человек в Улытауской области продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Поиски одного из пропавших ведутся пятые сутки, рабочий зимовки 1964 года рождения вышел из зимовки «Кіші Киік» в неизвестном направлении и до сих его местоположение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 2 января 2023 года. В поисках задействованы силы и средства поисковой группы в количестве 11 человек и двух единиц техники, в составе сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов.

3 января в 18:30 от хозяина зимовки Тоба поступило заявление о том, что пастух 1978 года рождения, вышел на поиски скота и не вернулся. Силами и средствами в количестве 11 человек и двух единиц техники в составе сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции, местного исполнительного органа и хозяина зимовки Тоба продолжаются поиски пропавшего человека.

ДЧС Улытауской области предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, просит граждан обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на круглосуточный единый номер службы спасения «112» или по номеру «101».



