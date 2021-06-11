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    Поиски пропавших в горах Туркестанской области продолжаются - РОСО

    11 Июня 2021, 16:04

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 10 человек личного состава, включая кинологический расчет, продолжают поисково-спасательные работы в горах Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО МЧС РК».

    10 июня были обследованы ущелье Жетингор вдоль русла реки Угам и место слияния двух рек Угам и Айгыржиккан, поиски результатов не принесли.

    11 июня спасателей РОСО доставили на вертолете к месту, где были обнаружены вещи туристов.

    «Разделившись на две группы, сотрудники РОСО приступили к поисково-спасательным работам в ущелье Айгыржыккан. Поисково-спасательные работы усложняются сильным течением реки и горным рельефом. Также с места дислокации Республиканского оперативно-спасательного отряда (г. Алматы) в качестве дополнительных сил было направлено еще 8 человек личного состава, включая 2 кинологических расчета, для расширения зоны поиска пропавших студентов», - сообщили в РОСО.

    Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.

    Ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела двух туристов.

    Недавно сообщалось, что у реки Угам в Туркестанской области найдены вещи пропавших туристов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Туркестанская область Туризм Происшествия МЧС
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