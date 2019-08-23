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    Поиски пропавших альпинистов закончились

    23 Августа 2019, 15:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасательная группа по поиску пропавших альпинистов вернулась в Алматы. Поиски завершены. О завершении поисковой операции рассказали в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, ранее в федерации рассказали хронику несчастного случая от компании Ак-Сай Тревел и заявили, что шансов найти живыми альпинистов нет.

    Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернуло спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

    Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

    Бакытжан Сагинтаев сообщил о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщали в КЧС МВД РК.

    Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов, отключен, а оператор связи не может определить координаты места, откуда был совершен звонок.

    Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ситуацию со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

    Федерация альпинизма Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК круглосуточно мониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Кыргызстан
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