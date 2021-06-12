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    Поиски пропавших 25 мая туристов в Туркестанской области продолжаются

    12 Июня 2021, 14:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Поиски пропавших туристов в Туркестанской области продолжаются. Пока результатов нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Всего задействовано 127 человек, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологический расчет и 1 вертолет. Из них ДЧС (61 сотрудников, 6 единиц техники и 1 квадракоптер), ДЧС г. Шымкента (2 сотрудника, 1 единица техники КШМ и 2 квадракоптера), ГУ «РОСО» МЧС (18 спасателей, 3 кинологический расчет и 4 единиц техники), АО «Казавиаспас» МЧС (1 вертолет и 5 членов экипажа), ДП (18 сотрудников и 3 ед. техники), Лесхоз (2 работника), ПС КНБ РК (9 человек на лошадях), родственники (5 человек), МЧС Республики Узбекистан (7 сотрудников, 2 плавсредство и 1 единица техники).

    Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая. Трое из пропавших были найдены.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Туризм Происшествия Узбекистан Видео МЧС
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