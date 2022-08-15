Поиски пропавшего на реке Урал мальчика начались в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации, он упал в реку Урал и утонул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 августа с 22:25 в пригородном поселке Кызылбалык города Атырау на реке Урал департамент по ЧС начал поиски мальчика 2015 года рождения. По предварительной информации, примерно в 21:00 по местному времени, он играл на стоящем около берега катере, по неосторожности упал в реку Урал и утонул», - сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона.

В поисках задействованы 3 водолаза, 1 единица техники департамента по ЧС Атырауской области.

Ранее одиннадцатилетняя девочка утонула в реке в Атырауской области.