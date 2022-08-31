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    Поиски места массовой гибели кефали на Каспии продолжены

    31 Августа 2022, 15:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Поиски места массовой гибели кефали на Каспийском море, о чем стало известно из публикации видео в соцсетях, продолжены. Сегодня поиски ведутся с вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы совместно с представителями управления рыбного хозяйства области уже обследовали большую часть побережья Каспийского моря. Побывали на участках побережья Ракуша, Жилая коса, Тереузек, Прорва, Прорвинский морской канал в Атырауской области. Поиски ведут и мангистауские специалисты. Мертвой рыбы обнаружено не было. Видели косяки живой кефали. Сегодня обследования продолжаются с помощью вертолета МИ-8. Будет осмотрено побережье Каспия на границе с Мангистауской областью, а также участки возле нефтяных месторождений Каламкас и Каражанбас», - сообщила заместитель руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Маншук Темешева.

    Как ранее сообщалось , место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Каспийское море
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