Поиски альпинистов: 14 облетов совершили казахстанские военные над пиком Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 облётов совершили казахстанские военные над пиком Победы в поисках пропавших альпинистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Поиски вели на высоте от 5 100 до 6 000 метров. Максимальное приближение к склону составило 70 метров», - говорится в сообщении.

По словам руководителя поисково-спасательной операции Василия Пивцова, визуальный осмотр, а также осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали. Никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было.

Кроме этого, он отметил, что пешая операция нецелесообразна, так как в районе сохраняется опасность схода лавин. Это представляет большую угрозу и риск для людей, которые выйдут на маршрут. На данный момент военные находятся в лагере Каркара.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

Поиски пропавших в горах казахстанских альпинистов пока результатов не дали, сообщили в КЧС МВД РК.

Федерация альпинизма Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК круглосуточно мониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победа.

Спасатели не могут начать поиски из-за погоды. Из-за снега в горах Тянь-Шаня вертолет не может вылететь на поиски альпинистов.

Спасатели возобновили поиски пропавших в горах Кыргызстана казахстанских альпинистов.