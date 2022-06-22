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    Поиски 84-летнего пенсионера в Актобе продолжаются более двух суток

    22 Июня 2022, 01:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Два дня назад в поселке Курайли в пригороде Актобе пропал 84-летний Кушербай Ерболатов. Дедушка страдает потерей памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожилой мужчина вышел из дома и не вернулся 19 июня. Был одет в клетчатую рубашку, черную кофту, черные брюки. На голове зеленая кепка. К поиску мужчины подключились полицейские и волонтеры.

    «Мы ищем его уже двое суток, но пока результатов нет. Мы уже искали его в поселках Саржансай, Кенсахара. Совместно с полицией планирует проверить территорию от поселка Курайли до Мартука. Волонтеры нашей команды расклеивают ориентировку на розыск мужчины в Актобе и в пригородных поселках», - сообщила волонтер группы «Зелло поиск» Екатерина Голотина.

    Тех, кто что-либо знает о пропавшем просят сообщить в полицию на номер 102, 8-707-881-20-98.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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