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    Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля в кругу семьи

    11 Апреля 2021, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Орудийные салюты прогремели в Соединенном Королевстве и в странах Содружества. Так почтили память герцога Эдинбургского Филиппа, скончавшегося 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    41 холостой залп по одному в минуту, был дан из пушек в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и других городах, на военных базах и кораблях. В годы Второй мировой войны будущий супруг королевы Елизаветы II служил в британских ВМС.

    В субботу люди оставляли цветы возле Букингемского дворца и Виндзорского замка, несмотря на призывы властей и королевской семьи воздержаться от собраний из-за коронавирусной пандемии.

    В субботу принцы Эндрю и Эдвард посетили свою мать королеву Елизавету II в Виндзорском замке. В пятницу визит монарху нанес наследник престола принц Чарльз. К королевской резиденции в Виндзоре приходят местные жители.

    В связи с кончиной принца Филиппа, который не дожил до своего столетнего юбилея два месяца и один день, в Великобритании объявлен траур, приспущены государственные флаги. Как сообщила Геральдическая палата, похороны пройдут в часовне Святого Георгия 17 апреля; до этого тело принца останется в Виндзорском дворце под Лондоном. Из-за пандемии коронавируса в процесс траурной церемонии будут внесены изменения.

    Напомним, принц Филип, супруг королевы Елизаветы II, скончался в возрасте 99 лет 9 апреля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Великобритания
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