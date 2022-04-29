Похолодание прогнозируют в ближайшие три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Уже 1 мая на территорию страны начнет вторгаться очередной холодный антициклон, вытесняя теплые воздушные массы за пределы страны. Большая часть холода по-прежнему достанется северным регионам, здесь столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0-5 градусов тепла. А вот южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая теплую, однако дождливую погоду», - говорится в сообщении «Казгидромета».