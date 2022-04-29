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    11:08, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Похолодание прогнозируют в ближайшие три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, в выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Уже 1 мая на территорию страны начнет вторгаться очередной холодный антициклон, вытесняя теплые воздушные массы за пределы страны. Большая часть холода по-прежнему достанется северным регионам, здесь столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0-5 градусов тепла. А вот южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая теплую, однако дождливую погоду», - говорится в сообщении «Казгидромета».

    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
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