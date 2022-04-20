Похолодание прогнозируют 21-23 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Понижение температуры воздуха ожидается 21-23 апреля в северных регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой. Уже с 22 апреля погода северной половины страны будет определяться вторжением холодного северо-западного антициклона. Он вызовет дождь, переходящий в снег и понижение температуры воздуха в ночные часы до 3-8 мороза. На западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке - с переходом в снег.

Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной. Они будут находиться под защитой южных воздушных масс. Пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранится высокий температурный фон.