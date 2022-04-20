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    11:21, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Похолодание прогнозируют 21-23 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Понижение температуры воздуха ожидается 21-23 апреля в северных регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Недолго весна радовала жителей северных регионов теплой погодой. Уже с 22 апреля погода северной половины страны будет определяться вторжением холодного северо-западного антициклона. Он вызовет дождь, переходящий в снег и понижение температуры воздуха в ночные часы до 3-8 мороза. На западе и востоке страны обострение синоптических процессов вызовет сильные дожди, на востоке - с переходом в снег.

    Для южных регионов погода по-прежнему останется комфортной. Они будут находиться под защитой южных воздушных масс. Пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранится высокий температурный фон.


    Теги:
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