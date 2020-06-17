Похолодание ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 18-20 июня 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В связи с вторжением антициклона с районов Белого моря, ожидается понижение температуры воздуха. Местами в Казахстане пройдут дожди, в восточной части местами сильные. Местами гроза, шквал, возможен град. Лишь в конце периода в северной части республики ожидается прекращение осадков», - говорится в сообщении синоптиков.