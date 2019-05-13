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Похолодание ожидается в Казахстане
13 Мая 2019 12:47 101
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После почти летней тёплой погоды в Казахстане похолодает. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет», похолодание будет связано с холодными арктическими фронтами, смещающимися с Северного Урала. Уже в предстоящие сутки в северных областях, днём в центре ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и резкое понижение температуры воздуха.
После почти 30-ти градусной жары дневная температура воздуха понизится до 17-22, на крайнем севере до 8-13 тепла. А на востоке республики в ближайшую ночь возможен переход дождя в мокрый снег и похолодание до 0-5 мороза. На остальной территории Казахстана возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры воздуха.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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