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Похолодание ожидается в Казахстане в начале ноября

30 Октября 2019 13:06
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Похолодание ожидается в Казахстане в начале ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 31 октября – 2 ноября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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« Очередной циклон образовался и начал активизироваться над Европейской частью России. В ближайшие сутки он переместится на Урал, а его холодные фронты на западные и северо-западные районы Казахстана. И по мере перемещения циклона и фронтов в восточном направлении осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный порывистый ветер, местами метель и гололёд будут охватывать и остальные регионы республики. Аномальное тепло с температурой воздуха выше климатической нормы на 3…6°С, в северной половине республики на 8…13°С, сменится похолоданием», - говорится в прогнозе синоптиков.

Ожидается, что температура воздуха уже в начале ноября в западных районах понизится и будет на 2…4°С ниже средних многолетних значений.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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