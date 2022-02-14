Похолодание ожидается в Казахстане 15-17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 15-17 февраля 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В тыл уходящему циклону будет распространяться обширный антициклон из районов Черного моря. И в северных регионах, в условиях прояснения облачности, в ночные часы будет наблюдаться интенсивное выхолаживание, что приведет к понижению ночных температур вслед за сильным снегопадом. Здесь столбики термометров в ночь 15 и 16 февраля опустятся до 18-23, в отдельных регионах до 27 градусов мороза. На востоке и юго-востоке страны, по мере смещения антициклона, 17 февраля ожидаются прекращение осадков и понижение температуры воздуха, в эти дни ночные температуры воздуха на востоке республики понизятся до 25-30 градусов мороза, на юго-востоке 20-25 градусов мороза», - сообщили синоптики.