Похолодание ожидается на западе Казахстана 25 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра и град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается гроза, на юге пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, дождь, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 21-23 тепла. На западе, севере области ожидается гроза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, порывы до 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке области – гроза.

В Жезказгане ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Костанае переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 26-28 тепла. На западе, севере области ожидается гроза.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 33-35 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Семее ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Таразе ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Туркестане ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 34-36 тепла.

В Уральске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 градусов тепла. По области ожидаются временами сильный дождь, гроза.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 32-34 тепла.

Ранее сообщалось, что северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, на остальную территорию страны, вызывая дожди.