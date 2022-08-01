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    • Похолодание ожидается на севере Казахстана 2 – 4 августа

    1 Августа 2022 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2 - 4 августа 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «После сильных ливней, прошедших в северных регионах Казахстана, главенствующее место здесь займет, наполненный прохладными воздушными массами Северный антициклон. Он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются сильные дожди. При этом в ночные часы температура воздуха заметно понизится. В формировании условий погоды на юге Казахстана вмешается атмосферный фронт, облаков в небе станет больше, пройдут дожди, в горных и предгорных районах сильные. По республике ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на севере республики туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +28+33°С, на юго-западе +33+38°С, на северо-западе +18+28°С, на севере, востоке, и в центре республики ночью столбики термометров понизятся до +7+12°С, днем основной фон +17+28 °С, на юге страны основной фон температуры +25+34°С на юго-востоке понижение температуры воздуха от +30+35 до +25+30°С, в горных районах +22°С.
    #Казгидромет #Погода
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